انت الان تتابع خبر مدرب الرمثا يعتذر عن إكمال مهمته مع الفريق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني لفريق الرمثا إبراهيم السقار، عن عدم إكمال مشواره مع الفريق لأسباب شخصية وخاصة.

ونشر السقار عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، تمنياته التوفيق لنادي الرمثا في المرحلة المقبلة، مؤكدا اعتزازه بالعمل مع الأجهزة الفنية سابقا حتى استلم مهمة الفريق مؤخرا.

ويعد السقار المدرب الثالث الذي تولى قيادة الفريق في الموسم الحالي، بعد أن بدأ الفريق مع المدرب مراد الحوراني، الذي تنحى عن المهمة لصالح المدرب وليد فطافطة، ختاما بالسقار الذي قاد الفريق في مبارتين فقط بدوري المحترفين.