منتخب الناشئين لكرة اليد الشاطئية يظفر بلقب بطولة الاستقلال

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الرياض - احمد صلاح - ظفر المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين بلقب بطولة الاستقلال التي أقامها الاتحاد في مدينة الحسين للشباب في غمرة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.

وحصل المنتخب على المركز الأول في البطولة التي رعاها رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد الدكتور تيسير المنسي، بحضور أعضاء الاتحاد، والتي حفلت بالندية والإثارة في لقاءاتها كافة، بينما حل فريق أكاديمية "وسط البلد" بالمركز الثاني، وجاء منتخب الأمن العام ثالثا.

وفرض المنتخب الوطني حضوره القوي من خلال تجانس اللاعبين وقدرتهم على تطبيق الأساليب الدفاعية والهجومية الممزوجة بالمهارات الفردية والجماعية.

وعلى صعيد آخر، يكثف المنتخب الوطني تحضيراته الفنية للمشاركة في بطولة العالم الثانية التي تقام في مدينة هيراكليون اليونانية خلال الفترة من 14 وحتى 19 حزيران المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اسبانيا (حامل اللقب) واليونان صاحب الضيافة، والتشيك، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات السويد وقطر وأميركا وإيران، والمجموعة الثانية منتخبات البرازيل وتوغو وفرنسا وكرواتيا، والرابعة منتخبات أوكرانيا وألمانيا والأورغواي والأرجنتين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي في الأيام المقبلة الجدول الرسمي لمنافسات البطولة، والتي تنص على تأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني، وبجعبتها النقاط التي جمعتها في دور المجموعات.

وكان المنتخب الوطني قد حقق المركز الثاني في البطولة الآسيوية الثانية التي جرت في العاصمة الإيرانية طهران خلال شهر آذار الماضي، حيث اعتبر هذا الإنجاز تاريخيا، ويصب في مصلحة تطوير لعبة كرة اليد الأردنية.