انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز تشتبك مع منى زكي وتنهال عليها بالضرب وأحمد السقا يتدخل لفض الخناقة..مالذي حصل اتفرج؟! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - عيش النجمة منى زكي حالة توهج فني غير مسبوق، منذ نحو عامين، ولا تنتهي من عمل فني حتى تبدأ في تصرير آخر. كشفت الفنانة منى زكى ، عن قرب الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “القاهرة مكة” والذى يشاركها البطولة فيه عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف. وقالت منى زكى ، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى” : أقوم حاليا بتصوير فيلم “القاهرة مكة مع المخرج هانى خليفة وتأليف محمد رجاء ، كما انتهيت من تصوير فيلم ”الجواهرجى" مع الفنان محمد هنيدى، والذى من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى المقبل. في المقابل تعيش صديقتها المقربة ياسمين عبد العزيز ركوداً فنياً بعد غيابها عن الساحة الفنية لأسباب عدة أهمها أزمتها الصحية الأخيرة. وقد تعرضت الصديقتين والمقربتنين جداً من بعضهما منى زكي وياسمين عبد العزيز في وقت سابق لخلاف حاد وصل حد الاشتباك بالأيدي بينهما. وفي هذذا السياق كشفت ياسمين عبد العزيز عن كواليس الشجار الكبير مع زميلتها منى زكي في أحد أعمالهما الفنية. وقالت إن صداقتها القوية التي تجمعها حالياً بمنى بدأت بشجار كبير خلال مسرحية “كده أوكيه” التي عرضت في عام 2003. وقالت إنه خلال كواليس المسرحية وبينما يشاهد الجمهور العرض على المسرح نشب شجار بينها وبين زكي، فيما حاول زميلهما أحمد السقا تهدئة الوضع بينهما بأخذهما إلى غرفته للتصالح.لافتةً إلى اشتعال الأمور بينهما أكثر، إذ انفعلتنا وبدأتها في ضرب بعضهما البعض، بينهما يقف السقا بينهما محاولاً فض الشجار. ووصفت عبد العزيز المشهد قائلة: “كنا بنتخانق.. وأنا عايزة أضربها وهي عايزة تضربني واطلع على الكنبة وهي تطلع عشان تجيلي وأحمد السقا في النص بيحوش بينا وعايز يصالحنا”. وأشارت ياسمين خلال حوارها السابق مع الإعلامية منى الشاذلي بـ “برنامج معكم“، على قناة CBC، أنهما تصالحتا بعد هذه الحادثة، وتجمعهما الآن صداقة قوية رغم اختلاف شخصيتيهما وطبائعهما.