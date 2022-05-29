انت الان تتابع خبر صورة نادرة من حفل زفاف سلاف فواخرجي ووائل رمضان قبل 22 عاماً.. لن تتخيل كيف كان شكلهما اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول الجمهور صورة للنجمان سلاف فواخرجي وطليقها الممثل والمخرج وائل رمضان من حفل زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت عبر الصفحات الخاصة بالفنانين.

وعلق الجمهور على الصورة أن علاقة الثنائي تُعتبر من العلاقات الجميلة في الوسط الفني من خلال تقدير نجاحات بعضهما ودعمهما المستمر لبعض.

وتسببت فواخرجي بصدمة للجمهور، بعد أنفصالها عن وائل رمضان، قبل شهر من الآن، سيما أنه لطالما كان ينظر إليهما على أنهما من أكثر الثنائيات المتفاهمة والمحبوبة في الوسط الفني الذي تكثر فيه حالات الطلاق.

وكشفت الفنانة السورية للمرة الأولى، أسباب طلاقها من الفنان وائل رمضان، بعد قصة حب كبيرة، وزواج استمر نحو أكثر من 22 عاماً.

ونشرت الممثلة السورية على حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة تجمعها بوائل رمضان وعلقت عليها: “أقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت