هذا الطفل الوسبم اصبح اليوم من اشهر الفنانين في مصر.. ابهر نجاح الموجي وسعاد نصر بصوته في عمر ال17 اتفرج من يكون !!

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الرياض - احمد صلاح - جاء هذا الشاب الى الفنان حميد الشاعري، والذي بدوره قدمه للقائمين على شركة "هاي كواليتي" ، ولد في محافظة الشرقية، وانتقل هو وعائلته إلى القاهرة بمنطقة الزهرة الحمراء، وقدعمل في وقت مبكر بمختلف المهن، وانتسب إلى كلية السياحة والفنادق عام 1997.

انه الفنان المصري المغني والممثل والملحن "حماده هلال"، وبدأت نقطة الانطلاقة للفنان من ألبوم كوكتيل والتي أصدرته شركة "هاي كواليتي" ، بصوت حمادة مع عديد من المواهب وقد حقق نجاحا خاصا، وهذا ما شجع الشركة لتصدر له البوم خاص به بأسم "الأيام"، وقد تضمن 8 أغاني غلب عليها طابع الحزن.وقد اصدر بعد ذلك العديد من الألبومات منها دموع، بخاف، واحشني، "متقولهاش"، عيش باشا، كما قام الفنان بتمثيل العديد من الاعمال التلفزيونية والأفلام السينمائية، لعل ابرزها :عيال حبيبه، العيال هربت، حب كده، حلم العمر، امن دولت، حماتي بتحبني، وشنطة حمزة.