نجل أمير كرارة يخضع لعملية جراحية (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - خضع نجل الفنان أمير كرارة لعملية جراحية، منذ قليل، حيث شارك والده صورة له، أثناء تواجده داخل أحد غرف العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من تلك الأزمة بسلام.

نجل أمير كرارة يخضع لعملية جراحية

ونشر أمير كرارة صورة له، رفقة نجله عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، انستجرام، وعلق عليها: الحمد لله تسلم ايدك يا أخويا وحبيبي أجمد دكتور أنف وأذن وحنجرة في المجرة، وشكرًا للمستشفى وشكرًا للطاقم الطبي المحترم، وشكرًا على الطقم الجديد الأسود.

وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من قِبل جمهوره، والتي جاءت كالتالي: ألف سلامة عليه، شفاه الله وعفاه، سلامتك يا نجم، ربنا يطمنك عليه، ربنا يشفيه ويعافيه، ربنا يتم شفاه على خير.

آخر أعمال أمير كرارة

وفي سياق آخر، شارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل العائدون، وحقق من خلال العمل نجاحًا كبيرًا، من خلال عرضه لبعض الأحداث حول محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب المتمثل في داعش، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.

وشارك في مسلسل العائدون مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، رشا بلال، الفنان السوري أحمد الأحمدي، إسلام جمال، جيهان خليل، نبيل عيسى، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج نادر جلال.