انت الان تتابع خبر شقيق عمرو يوسف يخطف الأنظار بوسامته.. الشبه بينهما كبير لن تتوقعه اتفرج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر النجم المصري عمرو يوسف صورة تجمعه بشقيقه الأصغر علي بمناسبة يوم ميلاد الأخير وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال ناعمة ولفت الشاب الانظار بوسامته وملامحه الشقراء وطول قامته.

أثار شقيق النجم عمرو يوسف جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد إنتشار صورة جديدة تجمعهما أثناء الإحتفال بيوم ميلاده.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، مشيرين إلى الشبه الكبير في الملامح بينهما، فيما لفت آخرون إلى أنه رغم طول عمرو يوسف اللافت، إلا أن علي تجاوزه في الطول.