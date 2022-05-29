انت الان تتابع خبر سبب انفعال بوسي في حفل زفافها.. زوجها يفجر مفاجأة غير متوقعة حوله والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ازاح زوج الفنان بوسي مصفف الشعر الشهير هشام ربي الستار وكشف عن سبب انفعالها في حفل الزفاف، والسبب وراء قولها “عليا الطلاق أبوظ الجوازه أنا هربانة مني”، وهو الذي جاء بشكل مفاجئ للجميع.

سبب انفعال بوسي في حفل زفافها

وكشف ربيع أن الفيديو المنتشر لزوجته في الفرح، وهي كانت تمزح مع أحد الأشخاص وهو يدعى عباس، وهي لم تنفعل على أي شخص وأكد أن السبب الأساسي وراء ما بدر منها، هو إرهاقها الشديد بسبب كثرة الرقص بشكل مستمر مع أصدقائها وهي ترتدي حذاء قدم متعب، وكانت تريد أن تستبدله بحذاء آخر رياضي.

زوج بوسي يكشف أهم مميزاتها

وأكد ربيع أثناء مداخلة هاتفية في برنامج “الوسط الفني” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن ما يميز بوسي خفة دمها وأنها طيبة القلب، وذلك بحكم أن يعرفها منذ سنوات طويلة، وهم كانوا يعيشوا سوياً في محافظة الشرقية منذ الصغر.