انت الان تتابع خبر نصيحة إنجي وجدان للمتزوجين: النساء يميلون للضحك والفرفشة عكس الرجال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة إنجي وجدان بالكشف عن رأيها في جميع الأزمات التي تحدث بين كلاً من الرجال والنساء، وكشفت أن السيدات يمليون بشكل مستمر إلى الضحك والفرفشة، وهذا على عكس ما يفعله الرجال.

إنجي وجدان تكشف سبب المشاكل بين الرجل والمرأة

وتحدثت إنجي وجدان أثناء لقاء لها على منصة “جيرلز سبيس”، إن الرجل يميل إلي النكد بطبيعته على عكس النساء الذين يميلون إلى الضحك والفرفشة دائماً، والتشديد على أن الأزمة بين كلاً من السيدات والرجال هي أن المرأة تميل إلي الغموض ولا يتحدثون عن مشاكلهم بوضوح وهذا على عكس الرجال.

نصيحة إنجي وجدان للمتزوجين

ووجهت إنجي وجدان نصائح إلى المتزوجين وخاصة للنساء حتى تتعامل مع الرجل بشكل صحيح، وقالت “لا يمكن التحدث مع الرجل قبل الذهاب للعمل، ولا بعد إنتهاء العمل فيكون في أسوأ حالاته من إرهاق وعدم جاهزية للدخول فنقاش، وقد وجدت حل لتلك الأزمة أنني أتصل بزوجي وأطلب منه وقت لنتحدث فيه سوياً، وهذا كان الحل الأمثل بالنسبة لي”.