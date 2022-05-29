انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش تظهر بإطلالة الأكثر جراءة لها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات، حيث ظهرت مرتدية فتسان مكون من قطعيتن مكشوف من منطقة الصدر والبطن معلقة :”افتح باب قلبك للحياة ، ركز في اللحظة الحالية فقط ، تقبل أكثر ، تعلم ، تطور ، كن شجاعا ولا تقف مكانك “

وحصلت نسرين طافش علي الكثير من التعليقات على هذه الصور مثل: الجمال الطبيعي – قمررررر- نسرينووو الحبيبة- العشق-يسعد صباحك.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل “جوقة عزيزة” مع كلا من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.