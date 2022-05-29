انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي عدت المحظور بظهور غير متوقع على البحر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت علي الشاطئ مرتدية مايوة بكيني مكشوف من منطقة الصدر مما أثارت إعجاب الجمهور، معلقة :يعجبني الصمت ، لأنني تعلمت أنه ليس كل من يستمع إليك يستطيع فهم روحك .

وظهرت منة فضالي تضحك بطريقة جذابة وتمسك في يدها أنانس وترتدي نظارة شمسية ولكن كان جزء من جسدها ظاهر حيث قامت بالاتقاط الصور مما إثارت إعجاب جمورها، الإ انه عرضها إلي الانتقادات الشديدة حيث أن بعض الجمهور اعتبرها ترتدي ملابس مثيرة وجريئةوحظيت منة فضالي علي الكثير من الاعجاب والتعليقات علي الصورة مثل الجميلة المحترمة أستاذة منة فضالي بارك اللة فيكى يارب ويحميكى يارب ويسعديك ويهنيكى يارب.