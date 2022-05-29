انت الان تتابع خبر اتجوزتي من الراحل سمير صبري عرفي؟ آثار الحكيم أجابت بكل صراحة ودون تردد لن تتوقع ماذا قالت اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر الفنان سمير صبري، التريند على جوجل، وذلك بعد وفاته قبل أيام بعد معاناة مع المرض. وكشف سمير صبري ولأول مرة عن علاقاته العاطفية التي لم يكشفها لأحد، وعن قصة حبه الكبير للنجمة نيللي، وأوضح حقيقة زواجه من الفنانة سماح أنور حيث أكد أنه تراجع في آخر لحظة عن الزواج منها لأنه أكبر سناً منها.

من جهتها كشفت الفنانة آثار الحكيم أن قصة علاقتها بالفنان سمير صبري فجأة تصدرت حديث كل الأوساط الفنية وغير الفنية، حول ما إذ كان تزوجا أم لا؟ وما هي حقيقة علاقتهما، هل صداقة أم علاقة عاطفية؟.

وأكدت أنها صديقة الفنان سمير صبري فقط، ولم يتزوجا أم تتم خطبتهما أبدًا، وهم أصدقاء لا أكثر، قالت: "لن أقدم مذكرة تفصيلية فيها أن أمرا كهذا لم يحدث، أو أشرح فيها سر الصداقة الحميمية التي تربطني به".

ولفتت آثار الحكيم إلى أن صداقاتها الدائمة بالجنس الآخر ومنذ صغرها كان أصدقاء شقيقها هم أصدقائها وليس من عمرها، ولا يوجد لديها سوى صديقة واحدة فقط خارج الوسط الفني وبقية أصدقائها من الرجال. وأوضحت أن الفنان سمير صبري لديه صفات الرجولة والشهامة والإخلاص النادر ولا يترك صديقه في أوقات الشدة أبدًا