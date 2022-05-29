بمشاركة 13 فيلما روائيا.. انطلاق المهرجان الدولي للسينما الأفريقية في المغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 05:30 مساءً - انطلق المهرجان الدولي للسينما الأفريقية في مدينة خريبكة بالمغرب، السبت، في دورته 22 بمشاركة 13 فيلما روائيا و8 أفلام وثائقية.

وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا.

وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم في المُركب الثقافي بخريبكة اسم الناقد والسيناريست الراحل نور الدين الصايل (1947-2020) أحد رواد المهرجان والرئيس السابق للمركز السينمائي المغربي.