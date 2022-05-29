فنانة منسية اشتهرت بدور الداية ومشوارها الفني لم يتخط حاجز الـ 25 عمل وبدايتها كانت مع أمينة رزق.. لن تتوقع من تكون اتفرج صورة؟

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الرياض - احمد صلاح - فنانة منسية اشتهرت بدور الداية ومشوارها الفني لم يتخط حاجز الـ 25 عمل وبدايتها كانت مع أمينة رزق.. لن تصدق من تكون؟تعد الفنانة رجاء عبد الحميد، واحدة من الفنانات المنسيات في الوسط الفني رغم أن مشوارها لم يكن بالقصير،إلا أن القدر حال دون حصولها على الشهرة التي تستحقها.

هي ممثلة مصرية من مواليد عام 1912، ولم يتوفر أي معلومات عن نشأتها أو أسرتها أو بداياتها في عالم الفن والتمثيل.

كان أول ظهور لـ رجاء عبد الحميد من خلال دور “خديجة” في فيلم “قيس وليلي” عام 1939 مع كلا من بدر لاما وأمينة رزق والمخرج إبراهيم لاما وهي بعمر السابعة والعشرين عاما.

بعد هذا الفيلم ابتعدت عن السينما أكثر من 12 عام لتعود عام 1951 وتشارك في فيلم “انا بنت ناس” مع فاتن حمامة ومحسن سرحان وماجدة وشكوكو وشكري سرحان والمخرج حسن الإمام حيث قدمت دور راقصة.اشتهرت بدور “الداية” وتقول بعد المعلومات عنها أن اختفائها سينمائيًا بسبب انضمانها لاكثر من فرق مسرحية وانشغالها بالمسرح عن السينما.

انتقلت إلى الأعمال الدرامية خلال فترة السيتينات وبالتحديد عام 1965 حيث شاركت في مسلسل “المنتصرون” مع الفنان حسن عابدين.

توالت بعد ذلك أعمال الفنانة رجاء عبد الحميد حتي وصل رصيدها الفني إلى ما يقارب الخامسة والعشرين عمل كان آخرها عام 1975.

شاركت الفنانة رجاء عبد الحميد في 13 فيلم سينمائي وهما “سيجارة وكأس، الجسد، حب في الظلام، إحترسي من الحب، الجريمة والعقاب، الحب العظيم، لقمة العيش، إسماعيل ياسين في السجن، مبكى العشاق، أغلى من حياتي، ثلاث قصص، غدًا يعود الحب، كانت أيام”.أعمالها الدرامية والمسرحية في المسرح لم يرد عن رجاء عبدالحميد أنها قد شاركت في أي أعمال مسرحية سوى دورها في مسرحية “ذات البيجاما الحمراء” مع عقيلة راتب وأبو بكر عزت وعبد المنعم مدبولي ونجوي سالم عام 1967.

أما في التليفزيون فقدمت “عبد الحميد” خمسة اعمال درامية وهما “الكنز، بيار الملح، عادات وتقاليد، الخماسين، الحائرة” إلى جانب مشاركتها في تمثيلية بعنوان “البواب” وسباعية بعنوان “الليل والبراري” مع رشوان توفيق وليلي طاهر وسهير فخري.اشتهرت بدور الداية ومشوارها الفني لم يتخط حاجز الـ 25 عمل فني، وبدايتها كانت مع أمينة رزق.. معلومات عن رجاء عبدالحميد

وشهد عام 1975 آخر أعمال الفنانة رجاء عبد الحميد وهو فيلم “يارب توبة” مع النجوم رشدي أباظة ونور الشريف وحسين فهمي وسهير المرشدي وقامت فيه بدور “الداية” لتختتم بتلك الشخصية التي اشتهرت بها مسيرتها الفنية.

اختفاء مفاجئ لـ رجاء عبد الحميد في منتصف السبيعينيات وبعد آخر أعمالها الفنية، اختفت الفنانة رجاء عبد الحميد عن الساحة الفنية بعد مشوار فني قصير على مستوى الأعمال التي قدمتها مقارنته بعمره الزمني الذي امتد حوالي 40 عام.ولم تتوافر عنها أي معلومات تؤكد رحيلها أو بقائها على قيد الحياة أو أسباب اختفائها المفاجئ.