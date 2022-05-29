انت الان تتابع خبر اتفرج السيدة فيروز تتصدر حديث المواقع لهذا السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت ريما الرحباني يوم السبت، وعبر حسابها في فيسبوك، صورة ضجت مواقع التواصل الإجتماعي للنجمة فيروز في أحدث ظهور لها.

وظهرت السيدة فيروز بكامل تألقها وجمالها من داخل المنزل، وهي تجلس أمام طاولة، وتقوم بتنسيق مزهرية تحتوي على عدد من الزهور، وعلقت الرحباني على صورة والدتها: "شي زهرة حمرا وبس! الأحد 22 أيّار 2022 الساعة 7:31 بآيفون ريما عاصي الرحباني".

لاقت صورة الفنانة الكبيرة تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل، وارفقوها بالكثير من التعليقات الجميلة متمنين لها الصحة وطول العمر والسعادة الدائمة.

وقبل نشر صورة فيروز، كانت ريما قد أعلنت عبر صفحتها في «فيس بوك»، عن تجهيزها لمفاجأة كبرى، وقالت: «الى أحبّائي الفيروزيين، حابّة إشكرُن ع محبّتن وإخلاصن لهالبيت، لاقوني بتمام الساعة 12 بالتوقيت المحلّي، هنا على بروفايلي المتواضع، إلكن مفاجأة خصّيصاً علىَشانْكو».

الجدير بالذكر ان فيروز وابنتها ريمل قد تصدرن حديث السوشيال ميديا مؤخرا على خلفية الأزمة التي حصلت في حفل "ليلة أمل" والتي شاركت فيه النجمة إليسا، حيث قامت ريما بمهاجمة الأخيرة بكلمات قاسية، معتبرة ما حدث خلال الحفل من أداء أغاني فيروز "تشويه لإرثها" وبأن صوتها "نشاز"، ووصفت ما قامت به إليسا بـالجريمة، وما أشعل الأمر هو رد اليسا بطريقة غير مباشرة على التويتر حيث كتبت: "موتوا بغيظكم! والشاطر يفهم".