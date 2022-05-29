انت الان تتابع خبر مالذي حدث !!بطلة حريم السلطان تُعلن انها ستتزوج نفسها اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أحدثت النجمة التركية ​ميرفي بولغور​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد توجيه أحد المتابعين سؤال لها عن سر الخاتم الذي تضعه في اصبعها، اذ قالت: "سوف أتزوج نفسي"، ما شكّل موجة سخرية كبيرة من قبل المتابعين.

الجدير ذكره أن ميرفي بولغور هي بطلة المسلسل الشهير "​حريم السلطان​" بدور السلطانة "نور بانو"، وعلى صعيد آخر كانت على علاقة عاطفية برجل الأعمال التركي هاكان صبانغي، وقد تحدّثت الصحافة التركية كثيراً عن هذا الموضوع، خصوصا بعد ان تمّت مشاهدتهما في وضع حميم في أحد منتجعات مدينة بودروم السياحية.