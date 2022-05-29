انت الان تتابع خبر حكاية الرجل الثاني في الشهيرة حياة سمية الألفي.. استأذن فاروق الفيشاوي قبل أن يتزوجها اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - 6 عامًا من الحب جمع بين الفنانة سمية الألفي وزوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، تحملت خيانته المستمرة لها وأنجبت منه ابنيها «عمر وأحمد»، لكن آفة الإدمان التي لا يتمكن الفنان فاروق الفيشاوي التخلص منها كانت السبب في انفصالهما، لكن الحب والعلاقة الطيبة ظلت متبادلة بينهما، حتى إن زواج الفنانة سمية الألفي من المخرج جمال عبدالحميد، جاء بعد استئذان «الفيشاوي». «كل الناس عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي حتى بعد انفصالنا» هكذا تحدثت الفنانة سمية الألفي خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة»، عن علاقتها القوية بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي حتى بعد انفصالهما.وبعد انفصال سمية الألفي عن زوجها فاروق الفيشاوي، تزوجت من الملحن مودي الإمام، لكن حدث الانفصال سريعًا ثم جاءت الزيجة الثالثة من المخرج جمال عبدالحميد يتسم بالشجاعة والشخصية الجذابة، بحسب حديثها في البرنامج: «سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد؛ هو شجاعته، لأن في الوقت ده الكل كان عارف إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي». استئذان جمال عبدالحميد من الفيشاوي لكن، زواجهما لم يحدث سوى بعد استئذان المخرج جمال عبدالحميد من الفنان فاروق الفيشاوي، طليق الفنانة سمية الألفي: «جمال عبدالحميد قبل ما يتجوزني راح لفاروق الفيشاوي واستأذنه وقاله أنت ناوي ترجع لها فقاله لأ.. وحصل الزواج».ورغم العلاقة الطيبة بين سمية الألفي والمخرج جمال عبدالحميد، لكن الزواج لم يدم طويلًا، إذ وقع الانفصال سريعًا بسبب تدليله الزائد لابن زوجته «عمر» وإهماله لـ«أحمد» وهو في عمر المراهقة: «اتجوزت من جمال عبدالحميد لأنه وعدني بأنها هتكون تجربة لطيفة وأحمد ابني كان عنده وقتها 11 سنة.. وعملنا خطة معينة لكن فشلت علشان دلع عمر ابني وأهمل أحمد اللي كان داخل على سن المراهقة». زيجات الفنانة سمية الألفي وتزوجت الفنانة سمية الخشاب أول مرة من الفنان فاروق الفيشاوي، واستمر الزواج 16 عامًا وأنجبت منه ولديها «أحمد وعمر»، ثم تزوجت من الملحن مودي الإمام وبعده المخرج جمال عبد الحميد ثم الفنان مدحت صالح وكانت فترة الزواج قصيرة جداً.