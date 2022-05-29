أول تعليق من شيرين عن حقيقة عودتها لـ حسام حبيب وأنباء حملها

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على نبأ عودتها للفنان حسام حبيب، والذي أكده الفنان في محضر رسمي خلال أزمتهما الأخيرة.

وأجابت شيرين على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية استوري لحسابها الشخصي على انستجرام، معلقًا: أساس الجواز والطلاق الإشهار، ولو كنت رجعت كنت هقول.

وعن أنباء حملها، قالت شيرين: أنا ليه أعمل كل ده في السر، لو في حاجة هاقولها على طول”.

وأشارت شيرين أنها تكره التسرع في شخصيتها ولا تستطيع أن تعيش بدون غناء وتتمنى أن تعيش في جزيرة منزلة بعيدة مع والدتها وابنتيها.

وإليكم أبرز تصريحات شيرين لجمهورها..

وجاءت أبرز تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب كالتالي: