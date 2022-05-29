نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق من شيرين عن حقيقة عودتها لـ حسام حبيب وأنباء حملها على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على نبأ عودتها للفنان حسام حبيب، والذي أكده الفنان في محضر رسمي خلال أزمتهما الأخيرة.
وأجابت شيرين على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية استوري لحسابها الشخصي على انستجرام، معلقًا: أساس الجواز والطلاق الإشهار، ولو كنت رجعت كنت هقول.
وعن أنباء حملها، قالت شيرين: أنا ليه أعمل كل ده في السر، لو في حاجة هاقولها على طول”.
وأشارت شيرين أنها تكره التسرع في شخصيتها ولا تستطيع أن تعيش بدون غناء وتتمنى أن تعيش في جزيرة منزلة بعيدة مع والدتها وابنتيها.
وإليكم أبرز تصريحات شيرين لجمهورها..
وجاءت أبرز تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب كالتالي:
- أساس الجواز والطلاق الإشهار ولو كنت رجعت لحسام حبيب كنت هقول.
- في الوقت ده مش بفكر أتجوز تاني.
- في أغنية شغاله عليها هتنزل قريب من ألحان تامر عاشور.. هتخلص عليكم.
- عندي حفلة الفترة الجاية في ختام مهرجان قرطاج وفي مصر في شهر 8.
- الفترة الجاية هنزل أغاني سنجل وكل فترة هنزل مجموعة أغاني.
- الثروة بالنسبة ليا هي الحب والانتشار اللي وصلت له، ومقدرش أعدها لكن الفلوس بتروح.
- دخلت مجال الفن عن طريق جيران لينا زمان، هما اللي عرفوني بأول شخص له علاقة بالفن.