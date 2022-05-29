انت الان تتابع خبر “بكاميرا فوتوجرافير”.. موتوريلا تعلن عن مواصفات خرافية وفريدة لهاتفها المنافس لسامسونج وآيفون .. تعرف عليها ستبهرك! والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - كشفت شركة الهواتف الشهيرة موتوريلا عن إصدارها الأحدث من سلسلتها، والتي تعتبر بمثابة طفرة في عالم الموبايلات، حيث أن الهاتف الجديد سوف يحتوى على كاميرا خرافية بدقة 200 ميجا بكسل والتي تشتهر بدقتها وجودتها
وسوف يتم عرض عذا هذا الهاتف الجديد في شهر يوليو القادم لتكون موتوريلا احد المنافسين بالاجهزة الذكية ولتنضم لسباق المنافسة مع اكبر الشركات الجوالات العالمية.
مواصفات الجهاز المرتقب من موتوريلا:
• يعتمد الهاتف على واحد من أقوي المعالجات وهو معالج كوالكوم الأمريكي.
• نوع المعالج هو Snapdragon 8 Gem 1 SoC.
• يحتوى على ذاكرة تخزين داخلية بالجهاز حوالي 128 جيجا بايت
• أما ذاكر التخزين العشوائي (الرامات) فهي حوالي 12 جيجا بايت.
• كما يحتوى أيضًا نفس الجهاز ولكن إصدار آخر على ذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها التخزينية إلى 256 جيجا بايت.
• يعمل بنظام أندرويد 12 الجديد.
• يدعم شبكات الجيل الخامس.
• وأهم ما يميز هذا الهاتف هي الكاميرا الخلفية الثلاثية الموجودة به والتي تصل دقة الكاميرا الأساسية بها إلى 200 ميجا بكسل.
• أما الكاميرا الأمامية الخاصة بالتقاط صور السيلفي فتصل دقتها وجودتها إلى 60 ميجا بكسل.
• بطارية قوية جدا تصل إلى 4500 ملي أمبير في الساعة.
• تدعم الشحن السريع يصل إلى 125 واط، كما يدعم الشحن اللا سلكي بقدرة 50 واط.
• معدل التحديث يصل إلى 144 هرتز.
• يحتوى على مستشعر بصمة.