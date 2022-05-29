انت الان تتابع خبر لن تتوقعوا ماحدث !! مدحت العدل يسقط أرضاً في حفل زفاف ابنته بسبب محمد رمضان.. اتفرج كيف تصرف الأخير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفل السيناريست والشاعر المصري مدحت العدل بحفل زفاف ابنته آية، الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.

ووثق مقطع الفيديو، تعثر مدحت العدل أثناء سيره للحاق بالفنان محمد رمضان ومناداته له، وبعد أن سمع رمضان صوت السيناريست المصري، عاد للخلف، وقال له الأخير: ”تعالى رايح فين، والله العظيم ما انت ماشي، هو انت جاي تقدم حفلة، أقسم بالله ما هتمشي..مش كفاية وقعت على الأرض“.

وقدّم محمد رمضان، خلال الحفل مجموعة من أغانيه، بينها ”نمبر وان“، ”مافيا“ و“رايحين نسهر“، وقال للحضور: ”عقبال عندكم جميعاً، مبروك للعريس والعروسة، أختي وحبيبتي، بوصيك عليها، الغالية بنت الغالي، دكتور مدحت العدل، صاحب الفضل علينا كلنا كجيل، والجيل اللي قبلي والجيل قبله، واختار راجل عظيم، وأنا عارف أنه هو مش هيسيب بنته غير لراجل عظيم، ألف مبروك، وربنا يرزقكم الذرية الصالحة“.وانطلق حفل زفاف ابنة السيناريست المصري على صوت الفنان عمرو دياب في أغنية ”آيس كريم في جليم“ وهي من كلمات مدحت العدل عام 1992.

كما رقصت آية مع والدها على أنغام أغنية أخرى من تأليفه، وهي أغنية ”حبيبي يا عاشق“ للنجم مدحت صالح، والتي قدمت ضمن فيلم ”شورت وفانلة وكاب“ عام 2000.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور حفل الزفاف، منهم فيفي عبده، يسرا، ريهام حجاج، نيللي كريم، وليد توفيق، هاني رمزي، خالد سليم، ياسر جلال، خالد النبوي، محمد رمضان، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، لاعب الكرة المعتزل ميدو، وغيرهم.وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور حفل الزفاف، منهم فيفي عبده، يسرا، ريهام حجاج، نيللي كريم، وليد توفيق، هاني رمزي، خالد سليم، ياسر جلال، خالد النبوي، محمد رمضان، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، لاعب الكرة المعتزل ميدو، وغيرهم.

يشار إلى أنه أقيم قبل أيام، حفل عقد قران آية على الشاب عمر شطا، في أحد المساجد الكبرى في القاهرة، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر.