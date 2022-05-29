شاومي تسجّل براءة اختراع هاتف بشاشة قابلة للطي ومواصفات تحطم اسطوره سامسونج جالكسي زد فليب 3.. تعرف عليها! (صور)

وسوف يأتي الهاتف بمواصفات وتصميم مشابهة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3، حيث أنه سوف يتميز بتصميم قابل للطي بشكل طولي أو من أعلى لأسفل.

تفاصيل براءة اختراع شاومي

وقامت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة مؤخرًا بتقديم براءة اختراع لدى CNIPA (الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية) والتي تقدم لنا نظرة على تصميم الهاتف المحتمل.

بحسب الصورة في براءة الاختراع، يظهر الهاتف الذكي القابل للطي في حالتي الطي والفتح، ويبدو أنه يكون مضغوطًا تمامًا عندما لا يكون قيد الاستخدام. الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي وحدة الكاميرا، فهو يتميز بوحدة كاميرا أفقية تشبه وحدة كاميرا هاتف Google Pixel 6 من حيث التصميم.

تحتوي هذه الوحدة أيضًا على ثلاث فتحات للكاميرات، ومن المحتمل أن تكون إحدى هذه الفتحات لفلاش LED. تظهر رسومات التصميم أيضًا أن الهاتف يحتوي على شبكة مكبر صوت في الجزء السفلي إلى جانب مع فتحة بطاقة SIM ومنفذ شحن USB Type C.

يوجد على على الجانب الأيمن زر التشغيل وأزرار التحكم في مستوى الصوت أيضًا. يبدو أنه لا يوجد فتحات في الشاشة نفسها ، لذلك لم تضّح الآلية التي سيستخدمها الهاتف في التقاط صور السيلفي.

قد تستخدم شاومي تقنية الكاميرا أسفل الشاشة (CUP) الخاصة بها للكاميرا الأمامية، والتي تم استخدامها في هاتف MIX Fold.

هذه هي كل المعلومات التي لدينا بخصوص هذا الهاتف. كما أنه لم يتم التأكيد ما إذا كانت الشركة تعمل بالفعل على مثل هذا الجهاز أم سيبقى مجرد براءة اختراع، وبالتأكيد سنوافيكم بكل جديد حال توفره لدينا على الفور.