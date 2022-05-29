الاكاديمية المصرية للفنون بروما تنظم اول تعاون مع كونسرفتوار سانتا شيشيليا الايطالى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:25 مساءً - عبد الدايم : التعاون بين الاكاديمية المصرية للفنون بروما وكونسرفتوار سانتا شيشيليا ياتى فى اطار جهود تعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية الايطالية

تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نظمت الاكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف احتفالية فنية جاءت كاول تعاون مع كونسرفتوار سانتا شيشيليا بروما وتضمنت مقتطفات من اهم الاوبرات العالمية كان منها ريجوليتو ، الحفل التنكرى ، عايدة ، لاترافياتا ، وغيرها بمشاركة التينور المصري عمرو طلعت عضو جائزة الدولة للابداع الفني وسبقها فيلم تسجيلى من انتاج الاكاديمية تناول الطرز المعمارية لاهم القصور الملكية بمصر منها عابدين ، القبة ، الجزيرة ومحمد علي بالمنيل تلاه محاضرة للمعمارية الايطالية چوليا اجروسي عن اعمال الترميم بقصر محمد علي بشبرا والذي يتم افتتاحه قريبا .

قالت عبد الدايم ان مصر وايطاليا من اعرق الدول التى شكلت الفنون والثقافة ضلعا هاما فى حضارتها ، واضافت ان التعاون بين الاكاديمية المصرية للفنون بروما وكونسرفتوار سانتا شيشيليا الذى يعد احد اقدم واهم المعاهد الايطالية المتخصصة ياتى فى اطار جهود تعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية الايطالية ، مشيرة الى اهمية تبادل الفعاليات الفكرية والفنية بين البلدين والذى يلقى الضوء على ملامح الحراك الابداعى فى المجتمعين .

شهد الاحتفالية الوزير مفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بايطاليا وعددا كبيرا من الدبلوماسيين المصريين والعرب والاجانب والمستشارين الثقافيين ومديري الاكاديميات الفنية المناظرة بروما وابناء الجالية المصرية وعدد كبير من الجمهور الايطالي والذين ابدوا إعجابهم باداء الفنانين المشاركين الذين ييستكملون دراستهم بكونسرفتوار سانتا شيشيليا ويمثلون العديد من دول العالم منها ايطاليا ، اليابان ، الصين ، كوريا ، كوسوڤو ، المانيا وغيرها .