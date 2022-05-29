انت الان تتابع خبر فنانات يمارسن مواهب غريبة في حياتهن اليومية.. لن تتوقع ما تقوم به هيفاء وهبي وياسمين صبري بعيداً عن أنظار الجميع اتفرج ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعيش نجوم الفن حياتهم الخاصة أكثر من غيرهم ويحاولون الترويح والترفيه على أنفسهم بعدما يعانوه من أعمالهم الفنية التي تأخذ منهم الكثير من الوقت والراحة.

الفنانة نادين نجيم رغم أننا إعتدنا على رؤيتها في كامل أناقتها في كافة مُسلسلاتها، إلا أنه بعيدًا عن شاشة التلفزة، تهوى النجمة اللبنانية نادين نجيم المُلاكمة وتمارس هذه الرياضة بين كل فترة واخرى وتحرص أن تشارك هذه اللحظات مع المتابعين. الفنانة يارا

من يُتابع المُغنية اللبنانية يارا على إنستغرام يرى أنها تعشق كرة القدم وتنشر صور دائمًا مرتدة ملابس فريق برشلونة وهذا لحُبها الشديد لهذا الفريق وللاعب الأرجنتيني “ميسي.

الفنانة هيفاء وهبي تُحب الشابة العشربينية هيفاء وهبي التي إحتلفت منذ فترة قصيرة بعيد ميلادها الـ 49 ركوب الخيل وتؤكد أنه ممن هوايتها المُفضلة حيث أنها تملك حصان إسمه ” عسلية” الفنانة ياسمين صبريتحرص الممثلة المصرية ياسمين صبري العربية الوحيدة في قائمة أجمل 100 وجه في العالم على نشر صور ومقاطع فيديو لها على إنستغرام وهي تمارس مُختلف أنواع الرياضة مثل ركوب الخيل، السباحة، المُلاكمة، وفي الآونة الأخيرة أظهرت حُبها لهواية الرماية التي ظهرت وهي تمارسها بطريقة إحترافية.