انت الان تتابع خبر لن تتخيل أَبدًا من هي؟.. هذه الطفلة أصبحت الآن من أشهر نجمات الوطن العربي والمنافسة الأولى لنانسي عجرم اتفرج من تكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت صفحة فنّية على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام»، صورة لفنانة شهيرة جدًا وهي طفلة تبلغ من العمر قرابة عام، وقالت أنها مطربة معروفة ومن أشهر نجمات الوطن العربي.

جميلة ماشاء الله ما توقعت تكون هي”. نشأة إليسا وُلِدت النجمة إليسا في 27 أكتوبر 1972 بدير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني، واسمها الحقيقي هو إليسار زكريا خوري. نشأت إليسا في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني (زكريا خوري – متوفى 2004) شاعر وأديب يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، وأُم سورية (يمنى سعود)، ولها خمسة أشقاء.لقبت بملكة الإحساس وقدمت العديد من الأغاني الجميلة والتي تميزت بالمشاعر والرومانسية، تميزت أيضاً بصوتها الدافئ وهو ما جعلها الأشهر بين أبناء جيلها، من أشهر أغاني إليسا هي أغنية “أسعد واحدة”، “ع بالي حبيبي”، “يا مرايتي” وغيرها من الأغاني الرائعة، حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها الفنية. البداية الفنّية لـ إليسا بدأت إليسا مسيرتها الفنّية وهي طفلة صغيرة حيث كانت تغني في الحفلات والمناسبات الاجتماعية وعندما بلغت الـ16 من عمرها في عام 1989 شاركت بالتمثيل والغناء في بعض المسرحيات الساخرة للراحل وسيم طبارة، وفي عام 1991 قدمت دور على المسرح حيث قامت بالتمثيل والغناء، وفي عام 1992 شاركت في مسابقة برنامج ستوديو الفن وحصلت منه على الميدالية الفضية، واستمرت في الغناء حتى نهاية فترة التسعينات عندما ظهرت لجمهورها بأول ألبوم غنائي لها في عام 1998 وهو بعنوان “بدي دوب” والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني. توالت ألبومات إليسا الغنائية والتي كان من أبرزها ألبوم “عيشالك” وذلك في يونيو عام 2002 وحققت أغنية “عيشالك” نجاحًا كبيرًا خاصةً بعد أن قامت بتصويرها فيديو كليب وتم تصويرها في باريس، كما حقق الألبوم أرقاماً قياسية في نسبة المبيعات، قدمت العديد من الأغاني الجميلة التي لاقت استحسانًا عند الجميع وما زالت تقدم حتى الآن أروع الأغاني والكلمات.

الحياة الشخصية لإليسا من المعروف لدى جمهور إليسا أنها لا تحب الإفصاح عن حياتها الشخصية لوسائل الإعلام، لكنها صرحت في أحد اللقاءات أنها تعيش حالة حب ونفت ما تردد من أخبار أنها لا تقترب من الرجال وأنها ليست بحاجة إلى قول ذلك لأنها بالطبع امرأة وتحتاج إلى الحب وإلى شريك حياة. في أقل من شهر.. إليسا تحتفل بتخطي أغنيتها الـ 80 مليون مشاهدة من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بوصول أغنيتها الجديدة بعنوان “​من أول دقيقة​” التي طرحتها مؤخرًا بالشراكة مع الفنان المغربي ​سعد لمجرد إلى 80 مليون مشاهدة. حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان سعد لمجرد وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، وعلقت قائلة” 80 مليون، نحن فعلناها، أنا فخورة بنا”.

الجدير ذكره أن ديو “من أول دقيقة” من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم. وتحمل الأغنية معاني التنافس في الرومانسية بين حبيبين يحاول كل منهما أن يثبت للثاني بأنه يحبه أكثر.وتتصدر أغنية «من أول دقيقة» المركز الأول للمحتويات الرائجة لموقع «يوتيوب» دون منافس لمدة 23 يوميًا محققة أكثر من 84 مليون مشاهدة منذ طرحها في يوم 5 مايو الجاري. كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على «إنستجرام» إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم. يُذكر أن إليسا أحيت مؤخراً فى مصر حفلًا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدي.