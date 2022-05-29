انت الان تتابع خبر سعر فستان منى زكي في مهرجان كان.. وصل لـ 92 ألف جنيه مصري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة منى زكي وهي بإطلالة مميزة وجذابة في حفل ختام مهرجان كان السينمائي، حيث أنها ظهرت بفستان باللون الأسود المفتوح جزء منه من الصدر ومزين بالإكسسوارات الفضية وعاري من الضهر، وخطف أنظار الجميع.

سعر فستان منى زكي في مهرجان كان

وكشفت منى زكي عن أن الفستان من مجموعة خريف وشتاء 2023، وتعتبر من ضمن مجموعة جورج حبيقة، ويصل سعره لـ 4960 دولار أي ما يصل إلى 92 ألف جنيه مصري، ولفت أنظار الجميع لأنه من الفستاين المميزة والأنيقة.

منى زكي

وشم منى زكي على ضهرها

وإطلالة منى زكي ظهرت أنها وضعت وشم على جسدها من الضهر، ولكن لم يتم تحديد أي تفاصيل عنه، وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي تكشف فيه عن هذا التاتو، وتميز بأنه ذو تصممي أنيق وجديد والفستان مزين من الضهر باللون الفضي الأنيق على شكل خطوط مستقيمة أفقية ورأسية مع العديد من الأنحاء في الأسفل.

منى زكي