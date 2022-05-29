وزارة السياحة والآثار: لجان تفتيش للمرور على الشركات السياحية بمحافظة جنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للشركات السياحية، بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على 181 شركة سياحية ومقراتها الرئيسية وفروعها بشرم الشيخ والطور وطابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، وذلك لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التي تنظمها داخل المحافظة في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري وضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة إلى أن نتائج أعمال هذه اللجان أسفرت عن رصد مخالفة 70 شركة تضمنت ترك المقر بدون إخطار الوزارة وتعديل النشاط أو غلق المقر دون إخطار الوزارة أو عدم فحص المركبات السياحية أو إخلاء طرف المدير المسئول دون تعيين مدير مسئول آخر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات المخالفة، ومن المقرر أن تواصل وزارة السياحة والآثار في إيفاد العديد من اللجان لمحافظة جنوب سيناء على مدار العام وخاصة في ظل الاستعدادات السياحية الخاصة باستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 التي سيُعقد بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري.

وتحرص وزارة السياحة والآثار على إيفاد مثل هذه اللجان التفتيشية في إطار دورها الرقابي على الشركات السياحية بالمحافظات المختلفة ومتابعة سير العمل بها ومدي التزامها.