انت الان تتابع خبر سميرة أحمد تهدي جائزة المهرجان الكاثوليكي لسمير صبري.. وكشفت كواليس آخر مكالمة معه اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبرت الممثلة المصرية ​سميرة أحمد​ عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وحصولها في حفل الختام على جائزة الريادة السينمائية، حيث توجهت بكلمة للقيمين على المهرجان وقالت: " إن هذا التكريم عزيز وغال جدا وسأظل أعتز به جدا، وأشكر القائمين على المهرجان على منحي هذه الجائزة المهمة التي تمثل قيمة وإضافة لمشواري الفني".

وكشفت سميرة أحمد لصحيفة الوطن المصرية عن كواليس آخر مكالمة جمعتها بسمير صبري، قائلة: "كان معي في النادي قبل الوفاة بيوم، ووقتها اتفقت معه على أن يأتي معي التكريم ونتقابل أمام بيتي الساعة السابعة مساء، وبالفعل وافق، واتصلت بالأب بطرس دانيال وأخبرته بما حدث، وبالفعل الأب بطرس اتصل بسمير صبري وأبدى ترحابه الشديد وسعادته لحضوره حفل الافتتاح والتكريم فيه، والحقيقة أنني لم أشعر للحظة واحدة أن سمير سيفارقنا ويموت وهو أيضا لم يكن يشعر بذلك، وكان في قمة النشاط والإقبال على الحياة".