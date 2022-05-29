انت الان تتابع خبر العسيلي يتخلى عن تشجيع ريال مدريد أمام ليفربول: زعلك غالي علينا يا أبو مكة اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمود العسيلي على دعم نجم ليفربول محمد صلاح قبل مباراة ريال مدريد المقرر لها الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب محمود العسيلي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook: "‏طيب يا جماعة في ماتشين في حياتي كلها ماشجعتش فيهم ريال مدريد ‏نهائي دوري الابطال 2018 ضد صلاح ‏و دور الـ 8 عام 2021 ضد صلاح أيضا".وتابع: "النهاردة من غير تردد هشجع ليفربول وأبو مكة يكتب التاريخ للمرة التانية.. بنحبك يا صلاح وزعلك غالي علينا أوي".