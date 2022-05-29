انت الان تتابع خبر مصطفى قمر تعرض للنصب وهذه حقيقة زواج ابنه بـ ليلى أحمد زاهر.. تفاصيل غير متوقعه اتفرج !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنان مصطفي قمر، تعرض موكله للنصب من إحدى شركات الإنتاج، التي تعاقد معها موكله على تقديم برنامج "خمس نجوم" بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر وذلك في حفل كبير وتم تصوير حلقات البرنامج وتم عرضه في شهر رمضان من العام الماضي.

الفنان قال تصريحات صحافية: "هي الخطوبة والجواز دي حاجة عيب أو حرام، ما هي لو حاجة أكيدة هنقول ونفرح، وطالما هي مقالتش ولا أنا قولت يبقى ده محصلش".

وأضاف: "وبعدين تيام قمر ابن حبيبي مصطفى قمر ربنا يحميه وشاب جميل ومحترم، ده كله عشان اتصورت معاه صورة في غلاف، ومش تيام بس إحنا بنتفاجئ بأسماء غريبة لا أنا ولا بنتي نعرفهم".

وتيام ممثل مصري. هو ابن المغني مصطفى قمر. كان أول ظهور له عندما كان صغيراً في فيلم (قلب جرئ) مع والده، بينما كان ظهوره الثاني مع والده أيضاً في فيلم (بحبك و أنا كمان).

اختفى بعد ذلك سنوات وعاد للظهور في عام 2016 في مسلسلي (أبو البنات) و(ليالي الحلمية الجزء السادس).