انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هي زوجة الفنان مجدي بدر.. ممثلة شهيرة وبطلة مسلسل يوتيرن اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دخل عالم التمثيل عندما كان عمره 20 عاماً ولم يدرس في معاهد تمثيلية، بل امتهن التمثيل عن طريق الخبرة والموهبة إنة الفنان مجدي بدر الممثل المصريز

وكانت بداية مجدي بدر الفنية في بداية التسعينيات وذلك عن طريق التلفزيون، فقد شارك في مسلسل “ابن مين بسلامته” عام 1990، وكان أول أدواره التلفزيونية، ثم بعدها شارك في عدد من الأعمال ولكن بأدوار ثانوية.

وكانت انطلاقته من خلال مسلسل “ساكن قصادي”، والذي نال بعده شهرة واسعة وبدأ يأخذ فرصته كممثل، وشارك في عدد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وشارك في السنوات الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وكان آخر أعماله في عام 2020 فقد ظهر كضيف شرف في مسلسل “طلقة حظ”، “بخط الإيد”، تجاوز رصيده الفني أكثر من 130 عملاً فنياً في مختلف المجالات.