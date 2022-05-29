انت الان تتابع خبر مواقع التواصل تضج باصابة فنان مصري شهير بمرض خطير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر خلال الساعات الماضية خبر إصابة الفنان المصري هشام سليم بالسرطان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الأمر الذي أصاب الجمهور بالحزن.وكشف الفنان هشام سليم تطورات حالته الصحية بعد انتشار العديد من الأنباء حول اصابته بالسرطان، حيث أكد في تسجيل صوتى لبرنامج "et بالعربى" أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".