انت الان تتابع خبر لن تتخيل لماذا هرب محمد رمضان من بشرى بعد أن طلبته للشهادة على زواجها.. الفنانة كشفت ماحدث فعلاً اتفرج !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة بشرى عن علاقتها بالنجم محمد رمضان وحقيقة الخلافات بينهما، خاصة بعدما انتقدت أحدث أغانيه "بلالين".

وتابعت: مش لازم تبقى الخناقة قدام الشاشة هي هي تبقى وراء الكاميرا، دايمًا بقول لمحمد رمضان خف علينا كل مرة تطلع تزعق فينا وتقول يا منفوخين يا بلالين وأنا ملك ومين فيكم مشترك، فقلت له يخف علينا شوية، أنا عايزة محمد رمضان يطلع يدلعنا ويغني للحياة والحب وينسى الناس الوحشة في الوسط ويغني بقى للناس الحلوة يذكر أن بشرى ومحمد رمضان سبق وتوترت علاقتهما بعد طرحها أغنية "كوبرا" للرد على أغانيه "نمبر وان" و"الملك"، ولكن سرعان ما أعلنا الصلح في حفل أقامه رجل الأعمال نجيب ساويرس على هامش مهرجان كان في 2019,