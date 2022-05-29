تعليق عمرو أديب على اتهام نجل وزيرة الهجرة في جريمة قتل بأمريكا

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ابو ظبي - احمد الجزار - علق الإعلامي عمرو أديب، على قضية اتهام نجل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بارتكاب جريمة قتل في أمريكا.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، اليوم السبت، إن عقوبة الإعدام في الولاية المتواجد بها ابن الوزيرة نبيلة مكرم تنفذ بالحقنة القاتلة، مضيفًا: «الدولة غير مطالبة بإقالة الوزيرة نبيلة مكرم.. فهي لم ترتكب شيئًا.. عادة الإدارة السياسية بتقول لغاية هذا الأمر ما ينتهي حضرتك في إجازة لأنها أم ومحتاجة تكون جنب ابنها».

ونوه إلى أن بيان النائب العام الأمريكي، أوضح أن الجريمة المتهم فيها ابن الوزير «قتل مع سبق الإصرار والترصد»، مضيفًا: «السفيرة سيدة فاضلة ناجحة جدًا، وقفت أمام الإخوان وقامت بعدة أمور في عملها ونجحت في وقت كورونا وأمور أخرى، ومثل تلك المحن أمور نتمنى ألا يحكم الله بها على أناس كثر».

وتابع: «الأمر في بعض الأحيان يكون الوضع (هذا ما جناه ابني علي وما جنيت على أحد)، هناك علاقات لا نستطيع التملص منها، وموقف الإدارة المصرية حتى اللحظة ينظر للأمور بالعدل»، منوهًا إلى صعوبة تحمل الإدارة السياسية والوزيرة للضغط الناجم عن الموضوع.

وأكد أن منح إجازة لوزيرة الهجرة في تلك المنحة، سيكون رحمة بها ومنعا للحرج عن الإدارة السياسية، مختتمًا: «كل الدعم لهذه السيدة في المصيبة التي تعيش فيها، أرجو الناس ترحم الست اللي فيها مكفيها، ومن يستطيع دعمها بكلمة يدعمها ولتحل العدالة».

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الهجرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تمر هي وأسرتها بوقت عصيب على إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حُكم قاطع حتى الآن، مضيفة أن قيامها بواجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقًا مع كونها أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، متابعة: مهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.

وتابعت وزيرة الهجرة: أدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم، وتوجهت إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية في التعامل مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في عِلم الغيب وفي ضمير القاضي به.

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