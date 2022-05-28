نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد اتهامه بالإساءة للأزهر والإسلام.. “صبي من الجنة” يفوز بجائزة السيناريو في مهرجان كان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - فاز فيلم صبي من الجنة للمخرج المصري السويدي طارق صالح، بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي الدولي.

أبطال فيلم صبي من الجنة

وفيلم صبي من الجنة بطولة الممثلين فلسطينيي الأصل، توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري، الممثل اللبناني فارس فارس، الممثل المصري عمرو مسعد وعدد آخر من الفنانين، وتعاون طارق صالح مع نفس فريق العمل؛ الذي تعاون معه في فيلمه السابق.

أحداث فيلم صبي من الجنة

ودارت أحداث الفيلم حول وفاة الإمام الأكبر أمام طلابه في إحدى الجامعات، وأدى ذلك إلى بداية معركة قاسية بين حلفائه الذي يريدون أن يحلوا محله، وتم تصوير العمل ما بين المغرب والسويد.

انتقادات فيلم صبي من الجنة

والجدير بالذكر، أن فيلم صبي من الجنة أثارجدلًا كبيرا قبل عرضه وتم اتهامه بالإساءة للأزهر والإسلام، وتصدير مشهد وفاة الأمام الأكبر أمام الطلاب، وذلك بعد عرضه خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75.

أمير رمسيس: الفيلم لايسيء للإسلام

وكان المخرج أمير رمسيس رد على الانتقادات الموجهة للفيلم، في تصريح خاص لـ القاهرة 24: معتبرًا أن الفيلم لا يثير أي جدل ولا يسيء للإسلام، قائلا: الفيلم في رأيي أضعف من أن يكون مادة مثيرة للجدل وأيضا فنيًا ضعيف جدًا.

وأضاف أمير رمسيس عن رأيه في هجوم الجمهور على الفيلم قبل مشاهدته: أعتقد أنها حساسية أن الفيلم يتصور عن الأزهر، لكن الفيلم في الآخر فعليا أقل من أن يثير الجدل.

مخرج فيلم صبي من الجنة: الغرب لا يفهم أي شئ إطلاقًا عن الإسلام.. ولم أعد لمصر منذ عام 2015

تحدث المخرج طارق صالح مخرج فيلم صبي من الجنة عن العمل وتحضيراته له، وذلك بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، والذي يسعى للفوز بالسفعة الذهبية.

وقال طارق صالح خلال حواره في وكالة فرانس 24: قرأت رواية اسم الوردة للكاتب الإيطالي أومبيرتو إكو، وتدور أحداثها في أحد الأديرة خلال العصور الوسطى، وقرأت الكتاب مرة أخرى، وسألت نفسي ماذا لو أخبرت قصة من هذا النوع، ولكن في سياق إسلامي.

وأضاف طارق صالح: أعتقد أن الغرب لايفهم أي شئ إطلاقًا عن الإسلام، ولم أعد إلى مصر منذ تصوير فيلم حادث النيل هيلتون عام 2015، وأمرتنا أجهزة الأمن المصرية بمغادرة مصر، وأصبحت شخصا غير مرغوب فيه، وأن الشخصية الرئيسية في الفيلم هي مثل شخصية جده من قرية صيادي سمك صغيرة، ودرس في جامعة الأزهر.