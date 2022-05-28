الفيلم الإيطالى ”الجبال الثمانية” يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:23 مساءً - فاز الفيلم الإيطالى "الجبال الثمانية" بجائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى للمخرجين فيليكس فان جروينينجن وشارلوت فاندرميرش، خلال حفل توزيع جوائز ختام المهرجان.

فيلم The Eight Mountains هو فيلم درامي باللغة الإيطالية أنتج عام 2022 من إخراج فيليكس فان جروينينجن وشارلوت فاندرميرش، اللذين قاما بتكييف السيناريو من رواية تحمل الاسم نفسه باولو كونيتي، ويصور الفيلم صداقة بين رجلين يقضيان طفولتهما معًا في قرية في جبال الألب النائية ثم يعيدان الاتصال لاحقًا كبالغين.

شارك فيلم "الجبال الثمانية" مؤخرا في مهرجان كان السينمائى، والفيلم مقتبس من رواية بالاسم نفسه للكاتب الإيطالى باولو كونييتى، ويستعرض صداقة تجمع بين شخصين أنهكتهما ظروف الحياة، والخسارات التى تعرضا لها وعلاقتهما بجبال الألب المحيطة بهما.

وفازت رواية الجبال الثمانية بجائزة ستريجا سنة 2017 وجائزة ميدسيس الفرنسية في العام نفسه كما ترجمت لأكثر من أربعين لغة عالمية، وترجمتها للعربية أمانى فوزى خبشى وصدرت عن دار الخيال.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان . ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».