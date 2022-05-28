مسلحون يغتالون فنان عربي شهير من أمام منزله

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ابو ظبي - احمد الجزار - اغتال مسلّحون مجهولون، اليوم السبت، الفنان الليبي الشهير أحمد بحور أمام منزله بمدينة صبراتة غرب البلاد.

في التفاصيل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المسلحين أطلقوا رصاصات قاتلة على بحور، مباشرة بعد صعوده إلى سيارته، فلفظ أنفاسه داخلها قبل أن يتم إسعافه إلى مستشفى المدينة.

وعرف الراحل بمواقفه الداعمة للجيش الليبي، من خلال أغانٍ أشاد من خلالها بمعاركه ضد الإرهاب.

في حين وجهّ الليبيون أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش بالتورط بالجريمة، خصوصا بعد رصد تحركات علنية لعدد من عناصره في الفترة الأخيرة بمدينة صبراتة، ما أثار مخاوف من عودة التنظيم إلى المدينة الساحلية التي كانت معقله قبل دحره منها عام 2017.

داعش متهم

يذكر أن تنظيم داعش كان انتشر في صبراتة بين عامي 2014 و2016، وأقام بها عددا من الدوواين ومراكز التدريب لعناصره الجديدة القادمة من عدة دول إفريقية وآسيوية، إلا أن المدينة انتفضت عليه وطردته.

وفي أبريل 2020، وخلال عملية “تحرير طرابلس” التي أطلقها الجيش الليبي، اقتحمت ميليشيات المنطقة الغربية الموالية لحكومة الوفاق سجن المدين، وأطلقت سراح عناصر وقيادات التنظيم ممن كانوا محتجزين فيه.

أفادت صحيفة العنوان الليبية بتعرض أحد أشهر الفنانين الليبيين للاغتيال على يد جماعة إرهابية استهدفته أمام منزله، لأسباب مجهولة يُرجّح أنها لمواقفه الداعمة للجيش العربي الليبي في حروبه ضد الإرهاب.

أغنية تتسبب في مقتل مطرب ليبي على يد داعش

وذكرت الصحيفة أن الفنان والمطرب الليبي أحمد بحور، اغتيل منذ قليل، أمام منزله بمدينة صبراتة على يد مجموعة مسلحة مجهولة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال فيما لم تؤدِ محاولات إسعافه إلى أي نتيجة من شأنها إنقاذ حياته.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بأخبار اغتيال المطرب الليبي الراحل، حيث اتهم الشارع الليبي تنظيم داعش الإرهابي باغتياله، وذلك بسبب مواقف بحور الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب.

فيما رأى البعض الآخرين أن كلمات إحدى أغاني المطرب الراحل عن مواقف الجيش الليبي في مدينة صبراتة، والتي حملت الاسم ذاته، قد تكون السبب في اغتياله.

ضعف الحكومات وانهيار الاقتصاد يعيد الإرهاب إلى ليبيا مجدداً

وشهدت مدينة صبراتة الليبية عودة تنظيم داعش إلى جانب بعض التنظيمات الأخرى المتطرفة إلى المدينة مجدداً، بعدما تمكن الجيش الليبي في وقت سابق من طردهم منها وإخلاء المنطقة الجنوبية من التنظيمات الإرهابية.

ويرجح الكثيرون أن حالة عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني التي تشهدها ليبيا منذ ثورة فبراير كانت سبباً رئيسياً في انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية في الدولة التي تساعدها طبيعتها الجبلية ومساحتها الشاسعة إلى جانب انهيارها الأمني إلى أن تكون موطناً خصباً لتلك الجماعات الإرهابية.

ورغم جهود الجيش العربي الليبي لطرد تلك الجماعات من الدولة، إلا أن انشغال الحكومات الليبية المتتالية بالسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد والحفاظ على كراسي السلطة إلى جانب انهيار الأوضاع الاقتصادية، كانت سبباً في انهيار الأمن الذي عجز الجيش وحده في وضع حلول له، حسب «صحيفة العنوان» الليبية.