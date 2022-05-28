الكورى الجنوبى ”بارك تشان ووك” أفضل مخرج عن فيلم ”قرار المغادرة” فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:26 مساءً - فاز المخرج الكورى الجنوبى بارك تشان ووك، بجائزة أفضل مخرج خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ75، عن فيلمه "قرار المغادرة" .

تدور أحداث "Decision to Leave" أو "قرار المغادرة"، الذى شارك ووك فى كتابته مع سيو كيونج سيونج، حول محقق متخصص فى جرائم القتل (هاى جون)، يتولى التحقيق فى وفاة رجل فى الجبال وسط ظروف غامضة. للوهلة الأولى، يبدو وكأنه حادث طبيعي؛ ومع ذلك، تدور الشكوك حول زوجة الرجل بسبب ردود فعلها المرتبكة لتصبح المشتبه به الرئيسي. ووسط افتنان المحقق بالأرملة تتشابك خيوط القضية ما بين الواجب والعاطفة.

ويختتم مهرجان كان السينمائى الدولى فعاليات دورته الـ 75 اليوم بالإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية، وباقى جوائز المهرجان . ويتنافس مجموعة من المخرجين المبدعين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع فى المحافل الفنية الدولية.

وافتتح المهرجان لفيلم «Z Comme Z» أو «Final Cut» للمخرج الفرنسى ميشيل هازنافيسيوس، والذى سبق أن توج بالأوسكار عن فيلمه الأشهر «The Artist».