أول تعليق من وزيرة الهجرة بعد اتهام نجلها بقتل شخصين في أمريكا (القصة الكاملة)

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ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بيانًا حول اتهام نجلها رامي هاني منير فهيم البالغ من العمر 26 عاما بقتل شخصين في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت في تعليق هو الأول لها على الحادث عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي دون المنصات الرسمية لوزارة الهجرة.

الوزيرة قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول اتهام ابنها رامي هاني منير فهيم بالقتل في أمريكا: لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على اثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن قيامي بواجباتي وزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقًا مع كوني أم مؤمنه تواجه بشجاعة محنة ابنها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حول اتهام ابنها رامي هاني منير فهيم: مهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وافرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنه، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم اتوجه أيضا الى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسره مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به”.

اتهام نجل وزيرة الهجرة

واقعة اتهام رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة الذي يعمل في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA تناقلتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ووسائل إعلام أنجليزية أيضًا في الرابع والعشرين من أبريل الماضي حيث أتهم رامي فهيم بقتل “غريفين كومو، 23 عامًا” و”جوناثان بهم 23 عامًا”، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

مكتب المدعي العام في المقاطعة أصدر بيانًا عن واقعة رامي هاني منير فهيم قال فيه ” رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عامًا، حتى الموت ثم طعن زميله في الغرفة، جوناثان بام، 23 عامًا، حتى الموت في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالي الساعة 6:30 صباحًا. 19 أبريل 2022 وعمل كومو وفهيم معًا في شركة لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج”.

التهم التي يواجهها رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة والتي وردت في بيان الادعاء العام تصل إلى الإعدام، وفقا للظروف والملابسات الخاصة بالقضية حيث تتجه جميعها إلى أدانة نجل الوزيرة حيث وجهت له اتهامات القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات.

نجل وزيرة الهجرة

وحول الدوافع وراء عملية القتل التي ارتكبت قال الادعاء أن رامي هاني منير فهيم وكومو عملوا معًا في Pence Wealth Management في مقاطعة أورانج وعمل كومو، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021، كمساعد تسويق ووسائط، وفقًا لسيرته الذاتية التي أطلع عليه الادعاء.

شركة Pence Wealth Management ليست غريبة عن الوسط المصري فهي تعود إلى مالكتها السيدة ليلى بنس إحدى رائدات سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع بالتاء المربوطة وكرمتها وزيرة الهجرة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

الادعاء كشف إن حارس أمن المبنى قابل فهيم على في منتصف ليل 18 أبريل 2022، قبل ساعات فقط من مقتل الرجال حوالي الساعة 6:30 صباحًا وبعدها نشرت وسائل الإعلام فيديو يؤكد شهادة الحاس حول ترصده للشابين.

الشرطة تلقت اتصالاتً أفاد بوجود شجار داخل الشقة قبل أن تصل وتجد جثث الضحايا وفهيم لا يزال داخل الشقة يعاني من إصابة طفيفة غير محددة حيث كانت الشقة مليئة بالدماء وفقا لما راوه سكان المجمع ونقل فهيم إلى المستشفى حيث عولج من إصاباته واعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في جريمة القتل وهو محتجز بدون كفالة ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في 6 مايو في فولرتون حيث أكد محامي المقاطعة أنه يتم تقديمه للمحاكمة في 6 مايو 2022 في مركز العدل الشمالي في فولرتون.

احد مسئولي الشرطة قال ن المبنى السكني مجهز بكاميرات مراقبة وأن بعض السكان لديهم أيضًا كاميرات وأن كاميرا أحد الجيران التقطت فيديو لفهيم في المبنى قبل ساعات من عملية القتل.