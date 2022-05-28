انت الان تتابع خبر اتفرج فنانة عراقية تلتقط سيلفي مع جثة والدها وجدل واسع على المواقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة العراقية كادي القيسي حالة من الجدل والانتقاد بعد نشرها عبر حسابها على مواقع التواصل، لصورة سيلفي قيل انها مع والدها المتوفي، حيث اعتبره البعض إهانة لحرمة الموت، فيما قال آخرون إنها متاجرة لتحقيق شهرة أكبر.

وبعد الضجة التي أثيرت مع تداول المتابعين الصورة، نفت الفنانة انها التقطت السيلفي لحظة وفاة والدها، وأكدت على أن الصورة تم التقاطها قبل وفاة والدها المريض بوقت قصير، وكانت آخر صورة لهما معا.

وقالت كادي القيسي عبر ستوري في حسابها على إنستغرام: "أول شيء الأب أبويه وأنا حرة، وثاني شيء الصورة آخر صورة لأبويا، قبل وفاته وكان مريض"، ونعت الفنانة والدها عبر حسابها في «انستغرام» قائلة: إنا لله وإنا إليهِ راجعون، الله يرحمك يا أبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين، آخ يا بابا أخذت روحي وراك".

واستنكرت القيسي كلام الناس القاسي، في الوقت الذي تحتاج فيه الى العزاء والتضامن مع وجعها، والترحم على والدها، وقالت: "شنو هالعالم وشنو هالتفكير بدل ما تترحموا تكتبون كلام يوجع القلب"، وأشارت أن والدها توفي بعد تعب 9 شهور إثر ارتفاع في السكر أدى إلى جلطة وشلل تام.

كادي القيسي فنانة عراقية بدأت حياتها في عالم المجوهرات والأزياء، ودشنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم تصاميمها، ثم اتجهت للتمثيل، في دور صغير في مسلسل «على قد الحال»، ويعد عام 2020 بداية انطلاقتها الحقيقة في عالم التمثيل سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية، ومن أشهر أفلامها