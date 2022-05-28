انت الان تتابع خبر انفعال احمد ابو هشيمة أمام الجميع بسبب مي عز الدين بعد طلاق ياسمين صبري مالذي قالت اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد طلاقه للنجمة ياسمين صبري اشتعلت شائعات تدعي بارتباط رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من النجمة مي عز الدين. وقالت الشائعات أنهما سيتزوجان وأنه قام بخطبتها رسمياً، الامر الذي تسبب بانفعال ابو هشيمة.وتداول ناشطون تغريدة لأبو هشيمة قال فيها: انتشر في ال24 ساعة اللي فاتوا خبر زواجي من فنانة مصرية.. للأسف مواقع الأخبار قائمة على أخبار مفبركة وتزييف الحقائق.

حيث أشار إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب مفاجأة، إلى أن مواطنته النجمة الشهيرة تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق.وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه إن "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق"، مضيفاً "بطلوا هري بقى"، في إشارة إلى وقف تداول الأخبار المغلوطة حول تكلفة طلاقها.

جاءت هذه التصريحات الصادمة، بعدما تداولت مواقع محلية وصحف مصرية أخبارا حول أن تكلفة طلاق الزوجين وصلت لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار). حيث ادعى المأذون الشرعي المصري، مصطفى صالح، بأن تكلفة طلاق ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تصل لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري، بأن نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائمة مفصلة بتكلفة طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، "تكلفت 296 مليون جنيه".