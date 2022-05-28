أجمل من ياسمين صبري.. أول ظهور علني لزوجة أحمد حسام ميدو .. لن تتوقع من هي!

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الرياض - احمد صلاح - شارك أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

يذكر أن شارك أحمد حسام ميدو، جمهوره تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب ميدو: "أنا لست مع أحد ضد أحد.. وحديثي عن ضرورة لعب الأهلي مباراة ايسترن بدون الدوليين.. كما طلب حديثي نابع من إصراري أن يكون فيه عدالة في الكورة في مصر ونظام يطبق على الجميع الكبير قبل الصغير.. الأچندة الدولية معمولة علشان المنتخبات تستفيد منها.. مش عايزين نكرر أخطائنا السابقة."