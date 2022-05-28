انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفلة نور قمر مشتركة ذا فويس كيدز.. لن تتوقع كيف اصبحت اليوم اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - نور قمر الطفلة التونسية التي شاركت في برنامج "ذا فويس كيدز" ، في موسمه الاول عام 2016 ، وقد كانت حينها بعمر الـ 13 عامًا، وغنت أغنية "برضاك يا خالقي" للفنانة الراحلة أم كلثوم.

أصبحت اليوم الطفلة الصغيرة شابة جميلة، فهي ايه في الجمال وصاحبة ملامح جذابة و ملفتة، فقد شاركت نور متابعينها على انستقرام احدث اطلالاتها، ونشرت صورة على حسابها الخاص ونالت الكثير من الأعجابات والتعليقات التي تعبر عن الانبهار بها.وبالعودة إلى ظهور نور الأول في برنامج "ذا فويس كيدز"، أمام لجنة التحكيم التي كانت مؤلّفة من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان المصري تامر حسني، فقد حصلت نور على إعجاب جميعهم، لف الفنانين ال3 كراسيّهم إعجابًا بأدائها، واختارت نور ان تكون ضمن فريق كاظم الساهر.وقد شاركت المطربة نور قمر ايضا في فيلم البحث عن أم كلثوم ، ثم شاركت بعد ذلك في برنامج "بوليفارد المواهب" ضمن موسم الرياض، وقدّمت أغاني مختلفة، منها ابعاد كنتم، وذلك في عام 2021، بعدها عملت على فيديو كليب "زي الفل" وهو من إنتاج شركة "بلاتينيوم ريكوردز".