أحمد حلمي: لا ألتفت للنقد السلبي وضد نظرية المؤامرة ومقياسي للنجاح الشارع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد حلمي، طريقته الخاصة في التعامل مع الانتقادات التي يتعرض لها في أعماله الفنية، والتي طالت فيلم واحد ثاني الذي يعد آخر أعماله السينمائية.

وقال أحمد حلمي خلال لقائه في برنامج Insider: بتعامل مع النقد الإيجابي الذي خلفه حب كنصيحة، وأحاول أطور من نفسي دون جدال وإلقاء الفشل وغلطاته على عاتق الآخرين.

وأوضح أحمد حلمي: لا ألتفت للنقد السلبي ولم أتاثر به، وألتمس أعذار للناس دائما وضد نظرية المؤامرة وإن في مكيدة بتحصل، ولو ألتفت للنقد السلبي مش هركز واشتغل وأنا عايز أقدم أعمال، والمقياس الحقيقي للنجاح الشارع.

نجاح فيلم واحد تاني

وحقق أحمد حلمي نجاحا كبيرا بفيلم واحد تاني، الذي يعرض في دور السينمات حاليًا نجاحًا واسعًا حتى وصلت إيراداته إلي 50 مليون جنيه، ولاقى العمل صدى واسع بين الجمهور.

وضم فيلم واحد تاني العديد من الأبطال أبرزهم: روبي، نسرين أمين، نور إيهاب، محمود حافظ، أحمد مالك، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

ودارت أحداث العمل في إطار كوميدي حول شخصية مصطفى الذي يفقد الشغف، ويأخذ لبوسة ليعود إليه الشغف مره أخرى، ومن ثم تطور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

أعمال أحمد حلمي

وعلى جانب آخر، يستعد أحمد حلمي لتحضيرات مسلسل النجيب، والذي يجسد فيه شخصية الأديب الراحل نجيب محفوظ، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.