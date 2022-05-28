نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قناة مفتوحة وبوابة لمشاهدة البث المباشر.. كيف تشاهد مباراة ليفربول وريال مدريد؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - يستضيف ملعب”دي فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

موعد المباراة

وتقام مباراة ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت.

القنوات المشفرة الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات beIN Sports 1 HD Premium

القناة المفتوحة الناقلة للمباراة

وهي قناة M4 sport المجرية عبر القمر الصناعي يوتلسات ٩ شرق وترددها كالتالي:

التردد: 11958.الاستقطاب: عمودي.

ليفربول وريال مدريد

ونجح ليفربول في خطف البطاقة الأولى بالتأهل لنهائي دوري الأبطال على حساب فياريال الإسباني بعدما فاز الريدز ذهابًا بنتيجة 2-0 و3-2 إيابًا.

وعلى الجانب الآخر، حجز ريال مدريد البطاقة الثانية في النهائي عقب الإطاحة بالعملاق الإنجليزي مانشستر.

قائمة ريال مدريد

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن كتيبة ريال مدريد والتي جاءت كاملة لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه الفريق ضد ليفربول، بعد غد السبت، في العاصمة الفرنسية باريس.

عودة ألابا

وشهدت القائمة عودة المدافع النمساوي ديفيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة، لذا قد يقود بدوره خط دفاع “الميرينجي” في النهائي.

ويغيب ألابا عن المشاركة منذ إصابته في 26 أبريل الماضي في ذهاب نصف نصف نهائي التشامبيونز ليج أمام مانشستر سيتي.

وتجاوز النمساوي تمزقا عضليا في العضلة الخلفية وحمل عضلي زائد، ما أجبره على الغياب عن مباراة الجولة الأخيرة في الليجا أمام ريال بيتيس.

وكان ديفيد ألابا أحدث الإضافات في قائمة ريال مدريد التي لم تشهد غياب أي لاعب، حيث استدعى المدرب الإيطالي ترسانته كاملة.

واستدعى أنشيلوتي ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو، الذي تعافى هو الآخر من إصابته وشارك في المران الجماعي للفريق، وكذلك جاريث بيل وإيسكو.

ومن المنتظر أن يكون نهائي دوري الأبطال المباراة الأخيرة لمارسيلو وبيل وإيسكو بقميص النادي الملكي.

مشاهدة البث المباشر

يوفر “جوو 2 فن” لقرائه بوابة خاصة لمشاهدة البث المباشر للمباراة.