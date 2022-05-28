انت الان تتابع خبر انتي وقحة.. عندما أنفعلت انتصار على بسمة وهبة وأهانتها على الهواء بعد سؤالها المحرج الذي جعلها تتعرق خجلاً ماهو السؤال الذي جعلها تنفعل اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنانة المصرية انتصار انفعلت على مواطنتها الإعلامية بسمة وهبة، في وقت سابق، خلال برنامج ”العرافة“، بسبب إصرار الأخيرة على كشف هوية عريس انتصار، وهو الأمر الذي جعلها تغضب وتطالبها باحترام حياتها الخاصة.

وأنفعلت انتصار، عندما سألتها بسمة وهبة: "زعقت لكاملة أبوذكرى؟"، وتقول انتصار: " ماهي زعقت لي مين يزعق لانتصار؟".

وكشفت انتصار عن إمكانية اعتزالها التمثيل، وقالت: "بأسمع سيرتي في البرامج وساكتة، مشاكل الشغل العادي تطلع في البرامج ليه؟". وانفعلت انتصار مرة أخرى على العرافة، قائلة: "انتي وقحة.. إزاي تطلعي حاجات زي دي للناس؟ أي حاجة تطلع برا البيت؟".

وقالت الفنانة انتصار ، إن الإنسان ليس ملاكًا ، منحرفًا في الجماع مع الآخرين ، وعلقت: “أطمح دائمًا للأفضل والأفضل والأفضل. لهذا أختنق وأقاتل باستمرار “.