داليا شوقي بطلة فيلم ”٥ جولات” مع آدم الشرقاوي و نور النبوي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 07:25 مساءً - تواصل الفنانة داليا شوقي تصوير مشاهدها في فيلم "5 جولات" الذي بدأ تصويرة خلال الاسابيع الماضية، بعد تحضيرات استمرت قرابة العامين، حيث انتهت داليا من تصوير معظم مشاهد العمل ما بين القاهرة و الاسكندرية و المجر، ليتبقي يومان فقط للإنتهاء من تصوير الفيلم بالكامل.

ويعد هذا العمل هو البطولة السينمائية الاولي لـ داليا شوقي، بعد تقديمها عدد من التجارب الدرامية الناجحه خلال الفترة الأخيرة، وتألقها في تقديم أدوار مختلفة. ويشاركها في بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب منهم:آدم الشرقاوي و نور النبوي، و باقة كبيره من نجوم الفن و ضيوف الشرف العالميين من رياضة الـ MMA.

"5 جولات" جولات انتاج Allamz Film Production ، و قصة يحيى علام و اخراج مازن اشرف و تأليف محمد عبد المعطي، وتدور أحداثة في إطار من التشويق و الأثارة.

آخر أعمال داليا شوقي كانت في مسلسل أحلام سعيدة الذي أذيع في رمضان عام 2022 مع النجمة يسرا وغادة عادل للمخرج عمرو عرفة بالإضافة إلى مسلسل العائدون للمخرج أحمد نادر جلال، والذي يشارك في بطولته أمير كرارة وأمينة خليل.

في بداية عام 2022، لمع نجم داليا شوقي بعد مشاركتها في مسلسل البحث عن علا الذي أذيع على منصة نتفليكس بالمشاركة مع هند صبري، وهاني عادل. كما قدمت داليا دورها المتميز في الحلقة الدرامية "فوبيا" علي منصة شاهد أمام النجم فتحي عبد الوهاب حيث برعت في تجسيد مشاعر واضطرابات فتاة تعاني من رهاب مرضي واضطرابات نفسية تمنعها من مغادرة المنزل بعد مقتل والدتها.

قدمت أول دور لها في عمل درامي في مسلسل كأنه إمبارح في عام 2018، حيث برعت في أداء دور "ناهد رستم"، المتمردة خفيفة الظل اللتي كانت تحلم بالعمل كراقصة. بعدها بدأت تتوالى أعمالها المختلفة فقدمت مسلسل النهاية (2020) ، فيلم توأم روحي (2020)، مسرحية كوكو شانيل الاستعراضية مع النجمة شيريهان (2021).