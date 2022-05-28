انت الان تتابع خبر روان بن حسين تفضح طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني وتثير البلبلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال فيديو جمع بينهما، وضعت الفاشينيستا والفنانة الكويتية، روان بن حسين، صديقتها المقربة زوجة الفنان تامر حسني، ومصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، في موقف محرج بعد ان لمحت إلى طلاقها من زوجها، حيث تحدثت عن حياتهما الخاصة ومدى ارتباطهما وعلاقتهما الطويلة معاً رغم ما تعرضن له من مشاكل شخصية من زواج وطلاق وإنجاب.

هذا ووثقت روان بن حسين وصولها إلى مصر، ولقاء صديقتها بسمة بوسيل، وظهرت الأخيرة وهي ترحب بها مؤكدة أن علاقتهما ممتدة منذ سنوات وتعود لقضائهما معاً وقت في لندن والعيش فيها، وكشفت روان عن مرورهما بظروف صعبة طوال فترة صداقتهما قائلة: "سنين راحت وسنين جت، تزوجنا وطلقنا وخلفنا، يلا الحين بعطيك تقرير كامل".

أثار كلام الفنانة الكويتية ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما قالته بمثابة إعلان عن طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني، وأنها كشفت عن الأمر بزلة لسان غير مقصودة، وشككوا في انفصال الثنائي الشهير، خاصة بسبب الشائعات التي طاردتهما كثيراً مؤخراً وتصرفاتهما معاً التي وصفها البعض بأنها مصطنعة لاخفاء الطلاق،.بينما أشار البعض الآخر ان الفاشنيستا تقصد نفسها بالحديث عن الطلاق.

وما أثار البلبلة ان تلميح روان بن حسين على انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، جاء بعد أشهر من إشارة الفنانة المغربية وحبيبة تامر حسني السابقة "جليلة" إلى هذا الأمر بطريقة غير مباشرة قائلة "أصلا هدول الكابلز بشكل عام عليهم مليون علامة استفهام. ومو معروف هم مطلقين ولا متزوجين ولا منفصلين بس فقط صورة قدام الناس مع بعض"، لكن الثنائي لم يخرج حينها لنفي الأمر بشكل مباشر.

وكانت قد ردت بسمة بوسيل على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر خاصية ستوري لحسابها على إنستغرام من أغنية تامر حسني لفيلمه الجديد "بحبك" كما نشرت صورة له مع الممثلة هنا الزاهد من نفس الفيلم