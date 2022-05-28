انت الان تتابع خبر ريما الرحباني لاليسا: نشاز ومجرمة لن تصدق كيف ردت اليسا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جدل كبير على مواقع التواصل بسبب انتقاد ريما الرحباني الحاد، للفنانة اللبنانية إليسا، وذلك على أثر مشاركتها في حفل الأمل الذي أحياه أسامة الرحباني وهبة طوجي وشارك فيه عدد من النجوم.

حيث نشرت ريما الرحباني عبر حسابها في فيسبوك منشورا انتقدت فيه أداء إليسا لعدد من أغاني فيروز وسخرت منها متهميتها بالنشاز ووصفت أداءها للأغاني بـالجريمة، وذلك بسبب خطأ الفنانة اللبنانية في كلمات أغنية حنا السكران التي أدتها مع هبة طوجي في الحفل، وقالت فيها: "يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان عم يزبط بنت الجيران"، وفي الأغنية الأصلية "يغني وتحزن بنت الجيران".

كما وصفت ريما الرحباني إليسا بالضحية، وقالت: "الحق مش على إليسا لأنها ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع"، لانه يعتقد انه يحق له التصرف واعطاء الاذن للفنانين لأداء أغاني فيروز، وتشويه ارثها بدون حسيب ولا رقيب، حسب تعبيرها.

كما هاجمت الرحباني كافة القائمين على حفل الأمل، معتبرة أنه لا يحق لأحد السماح للفنانين تأدية أغاني الفنانة فيروز قائلة: "لا أفهم كيف يمكن إقامة حفلة كلها نشاز بهذه الوقاحة".

وبدورها ردت إليسا بطريقة غير مباشرة على هذه الاتهامات عبر تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي على تويتر بعد ساعتين فقط من منشور ريما الرحباني، وحملت رسالة مبطنة قالت فيها: "موتوا بغيظكم.. والشاطر يفهم".

ليلة أمل، هو أكبر حفل موسيقيّ مجانيّ في لبنان والعالم العربيّ، للفنّانة هبة طوجي والمؤلّف الموسيقيّ والمُنتج أسامة الرحباني، على قاعة «فوروم دو بيروت»، وجمع خمسين موسيقيًا، وعشرات الراقصين المُحترفين، بأضخم إنتاج فنيّ شهدته بيروت بعد إنفجار 4 آب، وبمُشاركة خاصّة للفنّان العالميّ إبراهيم معلوف، وحضر الحفل 5000 شخصًا من ضمنهم شخصيّات دبلوماسيّة وفنيّة وفكريّة وثقافيّة وإعلاميّة.