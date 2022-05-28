انت الان تتابع خبر اغتيال فنان عربي معروف من قبل جماعة ارهابية بسبب أغنية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الفنان الليبي أحمد بحور لعملية اغتيال بالرصاص أمام منزله في مدينة صبراتة، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، وفارق الحياة مباشرةً قبل محاولات إسعافه، وتم العثور على جثته داخل سيارته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الحادثة وعبروا عن صدمتهم من هذه الواقعة المؤسفة، ورجح البعض أن تنظيم ​داعش​ الإرهابي الذي عاود السيطرة على المدينة هو الفاعل، وذلك بسبب أغنية الفنان عن الجيش الليبي الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف، وتقول كلماتها:

صبراتة الأبية صبراتة الصمود.. صبراتة العصية ما تخون العهود

ما ترضى الإهانة.. شيالة أمانة الشعب الليبي معانا وكل الجنود

قبايلها صبراتة جيابة أفخار.. ولدها قدم حياتة ما رضى العار

جيشنا برجالة وعيسى معانا.. الوطن الدوم حذانا صرمان يا الأنصار.

ونعى الفنان الراحل عدد من الفنانين الليبيين ونشطاء على مواقع التواصل، مستذكرين مواقفه الثابتة مع ليبيا والجيش الليبي ومدينة صبراتة، مشيرين انه دفع ثمن مواقفه باغتياله.