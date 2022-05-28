انت الان تتابع خبر زواج هذا المطرب الشهير!؟ عرفي من الكويتية روان حسين هز مواقع التواصل.. اول تعليق منها!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بأنباء تفيد بعلاقة عاطفية وزواج سري بين النجمين عمرو دياب وروان بن حسين.

وأفادت الأنباء بأنهما على علاقة منذ أشهر وخاصة بعد طيع صفحة الفنانة دينا الشربيني، في حين أكد آخرون أنهما متزوجان في السر.ونفت مصادر مقربة من عمرو دياب هذه الأنباء مؤكدة أنها مجرد إشاعات.

وحلت الإنفلونسر الكويتية روان بن حسين، ضيفة على الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار وردت على شائعات علاقتها بعمرو دياب، كما أوضحت سبب طلاقها.

وقالت أن علاقتها بدياب علاقة صداقة متينة، وسبب تواجده دائماً في احتفالها بأعياد ميلادها قالت إن ذلك من قبيل المصادفة البحتة فقط.